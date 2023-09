Unter der neuen Tribüne in Elz tanzen

In seiner Rede betonte Werner Weiße die Bedeutung dieses Bauprojekts für den Verein und die gesamte Gemeinschaft. Er hob hervor, wie der SV Elz seit Jahren erfolgreich neben dem Fußball auch die Tanzkultur in der Region fördert und dass die neue Tribüne mit dem Trainingsraum ein großer Schritt in Richtung eines modernen und wettbewerbsfähigen Trainingszentrums ist.