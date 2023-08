Versuchter Einbruch in Erlenbachschule in Elz

ELZ. Der Polizei wurde am Samstag gegen 22.30 Uhr gemeldet, dass sieben bis acht Personen über den Zaun des Geländes der Erlenbachschule in Elz, Hadamarer Straße 13, geklettert seien. Bei Eintreffen der Streife konnten keine Personen mehr auf dem Gelände der Schule angetroffen werden. Allerdings war eine Tür aufgebrochen worden. Das Schulgebäude wurde durchsucht, aber es war niemand zu finden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.