40 Jahre - 40 Bilder

Aus Anlass des 57. Jahrestages des Beginns der Gasmorde haben Schülerinnen und Schüler der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar am 13. Januar 1998 im Hof der Gedenkstätte 10.073 schwarze Luftballons in Form einer Rauchsäule in den Himmel aufsteigen lassen. Sie symbolisierten die Anzahl der Kinder, Frauen und Männer, die von Januar bis August 1941 in einem als Duschraum getarnten Keller der Anstalt mit Kohlenmonoxidgas ermordet wurden. An der Gedenkveranstaltung nahm Michel Friedman teil, damals Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland. (© Dieter Fluck)