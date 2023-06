75 Jahre alte Frau wird in Hadamar von einem weißen Hirtenhund gebissen

HADAMAR. Eine 75-jährige Dame war am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in der Unterdorfstraße auf einem Feldweg spazieren, als sich unvermittelt ein weißer Hirtenhund zu ihr begab, sie ansprang und anschließend in den linken Unterarm biss. Danach entfernte sich der Hund in Richtung eines angrenzenden Grundstücks. Die Bisswunde musste im Krankenhaus in Weilburg medizinisch versorgt werden. Der Hundehalter konnte im Nachgang ermittelt werden. Gegen diesen wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.