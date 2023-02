Ab und zu ein Stirnrunzeln, aber ansonsten läuft’s

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Ihrem Ortsteil besonders gefreut?

Zunächst einmal hat es mich als „Newcomer“ in der Kommunalpolitik gefreut, dass ich bei meiner Tätigkeit so viel Unterstützung bekam; mein Dank geht sowohl an meine Kollegen vom Ortsbeirat als auch an die zahlreichen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die durch zielgerichtete Fragen und weiterführende Hinweise eine erfolgreiche Arbeit in Niederzeuzheim ermöglichten. Auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung war für mich sehr zufriedenstellend und immer angenehm; man muss einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass viele Verzögerungen oft den fehlenden oder verspäteten Vorausleistungen von Institutionen oder Unternehmen geschuldet sind. Ebenso wünsche ich mir eine Fortführung der sehr angenehmen Zusammenarbeit mit dem Bauhof, der immer ein offenes Ohr für meine Belange hatte.