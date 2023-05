Auto überschlägt sich bei Hadamar – drei Schwerverletzte

Ein 18-Jähriger befuhr laut Polizei am Sonntag um kurz nach 14 Uhr mit einem Mercedes die L3462 von Niederzeuzheim in Richtung Hadamar. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender 32-Jähriger in einem VW musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes prallte gegen die Außenschutzplanke, durchbrach diese und überschlug sich in der dahinter liegenden Böschung. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend in einem Feld zum Stillstand.