Bei Hadamar brennt es zweimal im Wald

HADAMAR. In einem kleinen Waldstück am Ufer des Elbbachs zwischen Niederzeuzheim und Hadamar hat es am Montagabend an zwei Stellen gebrannt. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden", schreiben die Beamten. Ein Fußgänger hatte gegen 21.35 Uhr ein kleines Feuer in einem Baumstumpf bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen. Während der Löscharbeiten fiel aber ein zweites Feuer auf, das nach dem Durchlaufen des Elbbachs erreicht und ebenfalls schnell gelöscht werden konnte. Zu erreichen waren die Brandstellen über die Verlängerung der Straße "Untere Bornwiese", über einen Feldweg bis zum Elbbach. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06431-91400.