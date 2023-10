Berauschter Mann auf Diebestour in Hadamar

HADAMAR. Ein berauschter Mann hat am Samstag in Hadamar eine ganze Reihe von Diebstählen begangen und ist schließlich festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten am Vormittag zunächst in die Mainzer Landstraße gerufen worden, da dort ein Mann ein E-Bike aus einer Garage gestohlen hatte. Dabei hatte der Dieb einige Kupferrohre am Tatort hinterlassen, mit denen er zuvor vom Bestohlenen gesehen worden war.