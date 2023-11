Betrunkenen Einbrecher in Hadamar festgenommen

Er war am Nachmittag bereits bei einem Ladendiebstahl auffällig geworden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut bei dem Festgenommenen. Der Einbrecher hatte offenbar das Kellerfenster eingeschlagen und war so in das Innere der Wohnung eingedrungen. Zuvor hatte er an der Wohnungstür und einem weiteren Fenster erfolglos gehebelt und Schaden verursacht. In der Wohnung beschädigte der Mann diverse Gegenstände und entwendete Parfums, Uhren und elektronische Gegenstände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der betrunkene Einbrecher zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.