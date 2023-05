Crash-Bilanz in Hadamar: Sogar sechs Autos beteiligt

HADAMAR. Vermutlich gesundheitliche Probleme haben zu dem größeren Verkehrsunfall auf der Siegener Straße (L 3462) am Dienstagmittag geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde dabei entgegen erster Meldungen am Unfallort niemand verletzt, dafür waren sogar sechs Fahrzeuge betroffen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 34.000 Euro.