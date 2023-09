Das Euthanasie-Mahnmal ist da

Nach Hadamar kam der Bus im Januar 2019 in den Eingangsbereich des Zentrums für Psychiatrie in Emmendingen. Danach kam es durch Corona zu einem Stillstand. In Hadamar entstand aber der Gedanke, diesen "Grauen Bus" als ein dauerhaftes Denkmal nach Hadamar zu holen. Denn mehr als 70.000 Menschen wurden während der "Aktion T4" getötet. Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Einschränkungen kamen in den Fokus der Zentraldienststelle "T4" und fielen dem Massenmord der Nationalsozialisten zum Opfer. Über 10.000 Männer, Frauen und Kinder waren das auch in Hadamar, die damals mit diesen "Grauen Bussen" durch Hadamar in die Psychiatrische Anstalt gefahren wurden und dann in der als Dusche getarnten Gaskammer auf dem Mönchberg getötet wurden.