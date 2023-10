"Der Körper ist unser Instrument"

"In meinem Workshop darf es ruhig laut werden", begrüßte Gesangspädagoge Mateo Martinez, der seinen Schwerpunkt in lateinamerikanischer Musik hat, die Teilnehmer. In seinem Workshop ging es darum, sich verschiedene Körperpartien genauer anzuschauen und festzustellen, wie sich Töne verändern können. Zu rhythmischem Klatschen sollten die Teilnehmer das Wort "Freedom" singen oder auch schreien. "Achtet mal auf euren Bauch und den Solarplexus", forderte Martinez auf. "Macht den Husten-Check". Dabei sollte der Solarplexus herauskommen, der Bauch rein. Und wieder "Freedom". "Wie fühlt es sich an?", fragte Martinez. Schnell stellten seine Teilnehmer Unterschiede fest. "Hände in die Hüften, und dann gegen den Widerstand der Hände ansingen: "Freedom". Es klingt immer voller und intensiver.