Die Ex in Hadamar verprügelt

HADAMAR. Ein 59 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag seine 28-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin in der Mainzer Landstraße verprügelt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war es dort gegen 16.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit des Pärchens gekommen. Doch dann schlug der Hadamarer der Elzerin mit der Faust ins Gesicht, sodass diese sowohl an der Lippe als auch an der Nase verletzt wurde.