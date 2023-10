Die Steinstraße wird saniert, aber nicht begrünt

Die Steinstraße in Niederhadamar ist kaputt. Wie und wann sie saniert wird und welche Kosten dadurch für die Anwohner entstehen, ist noch unklar.

Die Steinstraße in Niederhadamar ist kaputt. Wie und wann sie saniert wird und welche Kosten dadurch für die Anwohner entstehen, ist noch unklar.

Welche Baumaßnahmen sind in der Straße in Niederhadamar notwendig, was wollen die Anwohner und wie viel müssen sie bezahlen?