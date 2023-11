Ein Integrationsprogramm, damit Ruhe im Quartier einkehrt

Unweit des schmucken Rathauses tobt das robuste Leben und führt zu Auseinandersetzungen insbesondere zwischen osteuropäischen Familien, berichten die Bündnis-Grünen, was ihnen zugetragen wird.

Unweit des schmucken Rathauses tobt das robuste Leben und führt zu Auseinandersetzungen insbesondere zwischen osteuropäischen Familien, berichten die Bündnis-Grünen, was ihnen zugetragen wird.

Die Stadt Hadamar will an einem Programm zur Integration von Menschen aus Osteuropa teilnehmen. Der Magistrat zweifelt am Nutzen eines weiteren Projekts.