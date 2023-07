Elmar Diefenbach aus Niederzeuzheim ist als Helfer immer zur Stelle

Die Mitgliederzahlen der TSG Niederzeuzheim haben sich nach der Corona-Zeit stabil eingependelt, die TSG verzeichnet sogar Mitgliederzuwachs. Der Verein ist fußballerisch in den Spielgemeinschaften Hangenmeilingen/Niederzeuzheim bei den Senioren sowie im Jugendbereich in der JSG Heidenhäuschen und in verschiedenen größeren Jugendspielgemeinschaften aktiv. Im Hallensport sind aktuell elf Sportgruppen - unter anderem in den Bereichen Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen, Zumba, Gesundheitssport, Rückengymnastik, Seniorenfitness und Step - tätig. Auch in 2023 geht zudem die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Football-Spielern der Black Goats Mannebach auf dem Sportgelände in Niederzeuzheim weiter.