Faulbach erhält keinen Zebrastreifen

HADAMAR. Die Entscheidung ist gefallen. In der Ortsmitte von Faulbach wird kein Fußgängerüberweg eingerichtet. Das teilt Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) mit. "Dies ist das Ergebnis der Beratungen zwischen der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, dem Kreis als Straßenbaulastträger, des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg und der Stadt." Zwischen allen beteiligten Stellen habe Einigung bei der Einschätzung geherrscht, dass zu wenig Fußgänger die Straße überqueren, die Voraussetzung für einen Übergang mithin nicht erfüllt werden. Zwar hätte die Stadt Widerspruch einlegen und sich gegen den Beschluss des Kreises stellen können, zumal bereits 25.000 Euro für einen Zebrastreifen in den städtischen Haushalt eingestellt worden waren. Doch dazu kam es nicht. Ein "Einvernehmen" habe nicht hergestellt werden können "und wurde auch nicht in Aussicht gestellt", so Ruoff. "Die Mittel werden eingespart."