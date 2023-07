Fünf Verletzte bei Unfall in Hadamar

HADAMAR. Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr in Hadamar einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Der 41-Jährige war mit einem Opel, in dem zudem eine Frau und drei Kinder saßen, in der Faulbacher Straße von Hadamar in Richtung Faulbach unterwegs. Aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrsschilder und prallte gegen eine Mauer. Bei dem Unfall wurden alle fünf Insassen verletzt. Zwei der drei Kinder hätten eigentlich mit Kindersitzen transportiert werden müssen, die sich aber nicht im Fahrzeug befanden. Nach Behandlung an der Unfallstelle wurden alle fünf Verletzten in Krankenhäuser transportiert. Dem 41-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.