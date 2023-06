Großeinsatz an der Vitos-Klinik in Hadamar

HADAMAR. Großeinsatz auf dem Gelände der Vitos-Klinik für die Feuerwehren aus Hadamar, Niederzeuzheim, Oberzeuzheim und Oberweyer am Sonntag Nachmittag: Eine Matratze war in Brand geraten. Noch ist nicht klar, ob ein Patient der Psychiatrie geraucht hat (was ohnehin nicht erlaubt ist) und dabei eingeschlafen ist; oder ob jemand mutwillig eine Matratze in Brand gesteckt hat. Die Feuerwehr löschte das Feuer innerhalb kürzester Zeit. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den größten Schaden verursacht hat der Qualm.