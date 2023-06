Hakenkreuz-Sprayer in Hadamar geschnappt

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM. Als ein Mann am Donnerstag kurz vor 14 Uhr mit einer Sprühdose ein Hakenkreuz und einen Schriftzug an die Außenwand einer Kirche sprühte, wurde er von Zeugen beobachtet. Der Täter konnte noch in der Nähe von Beamten der Polizeistation Limburg festgenommen werden. Die Spraydose wurde bei ihm aufgefunden. Gegen den 42-jährigen Mann aus Düsseldorf wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.