In den Hochbehälter von Hadamar eingebrochen

HADAMAR-OBERZEUZHEIM. Unbekannte sind zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag in den Hochbehälter von Oberzeuzheim eingebrochen. Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass die Eingangstür des in der Verlängerung der Waldstraße stehenden Behälters aufgebrochen wurde und offenstand.