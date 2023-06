In Hadamar mit Trinkglas ins Gesicht geschlagen

HADAMAR. Ein Streit zwischen zwei bulgarischen Familien in der Hadamar ist eskaliert. Den Angaben der Polizei zufolge schlug ein Mann einer weiteren Person, die zuvor die Wohnung des Beschuldigten betreten und diesen mit den Fäusten geschlagen haben soll, mit einem Trinkglas gegen den Kopf. Der Geschädigte erlitt durch Angriff mit dem Trinkglas eine 10 bis 15 Zentimeter lange Schnittwunde an der rechten Seite seines Kopfes. Im Verlauf des Streits wurde eine weibliche Verwandte des Geschädigten von seiner Ehefrau in die Hand gebissen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 20.40 Uhr in der Borngasse. Insgesamt seien drei Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet worden, wie die Polizei mitteilt.