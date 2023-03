Kita-Neubau wird größer, schöner - und teurer

75 Jungen und Mädchen können in der geplanten Kita St. Peter in Hadamar-Niederzeuzheim betreut werden. (© Sebastian Gollnow/dpa/Illustration)

In der zweiten Jahreshälfte soll das alte Gebäude in Hadamar-Niederzeuzheim abgerissen werden. Während der Bauphase werden die Kinder in Containern und im Pfarrhaus untergebracht.