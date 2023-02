Krach in der Kita

Ohren lieber zuhalten – in der Kita ist es laut. (© Kathrin Schmidkunz)

Bereits 2019 mahnt die Unfallkasse Hessen den gesundheitsgefährdenden Lärm in der Theodor-Fliedner-Kita in Hadamar an. Jetzt soll eine Akustikdecke eingezogen werden.