Langer Rückstau in Hadamar nach Unfall

Hadamar. Ein schwerer Verkehrsunfall verursachte eine Komplettsperrung der Kreuzung der Landesstraße 3278/Steinbacher Straße in Richtung Niederzeuzheim/Steinbach, die bis in die frühen Morgenstunden hineinging. Gegen sechs Uhr sollen nach ersten Informationen von der Polizei drei Fahrzeuge an der Kreuzung Hadamarer Stock beteiligt gewesen sein.