Lastwagen klemmt in der Langstraße in Steinbach fest und blockiert über mehrere Stunden den Verkehr

HADAMAR-STEINBACH. Über mehrere Stunden ging gestern Vormittag bis in den Nachmittag hinein nichts mehr in Sachen Durchgangsverkehr auf der Langstraße. Ein langer Lkw hatte sich so unglücklich festgefahren, dass er aus eigenen Stücken nicht mehr aus seiner misslichen Lage herauskam. Gegen neun Uhr soll der Fahrer eines Großunternehmens aus der engen Hohlstraße heraus nach rechts auf die Langstraße gefahren sein. Beim Rangieren kam er mit seiner rechten Seite gegen einen schmiedeeisernen Zaun und auf der linken Seite gegen ein Fensterbrett. Vorne rangierte er sich in einer Hofeinfahrt fest und kam daher weder nach vorne noch nach hinten, ohne noch größeren Schaden anzurichten. Einziger Ausweg war dann ein Abschleppunternehmen, das mit entsprechenden Fahrzeugen an Ort und Stelle eintraf.