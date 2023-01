Mehr Präsenz und Zivilcourage

Über welche Entwicklung in der Kernstadt haben Sie sich im vergangenen Jahr besonders gefreut?

Ich freue mich ganz besonders für Niederhadamar, dass in der letzten Stadtverordnetenversammlung 2022 die Neuerrichtung einer Toilettenanlage eine eindeutige Mehrheit in den Fraktionen gefunden hat. Es ist nicht nur eine Toilettenanlage, sondern in Zukunft auch Kassenraum und Lagerplatz für die Mannebacher Kirmes. Die kirmestreibenden Vereine müssen sich dann nicht mehr über die Kirmes in der Nachbarschaft einmieten. Die alte Toilettenanlage kann nun zum Lagerhaus umgebaut werden und die angemietete Scheune kann aufgegeben werden. Ebenso hat mich gefreut, dass in den Ortsteilen wieder Feste gefeiert werden konnten.