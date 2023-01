ÖPNV in Limburg-Weilburg: „LahnStar”-Angebot wird erweitert

Einsteigen in und Aussteigen aus dem LahnStar, das ist auch bald in Steinbach, Nieder- und Oberweyer möglich, wie zum Beispiel an der Haltestelle an der Schule in Steinbach. Ab dem 1. März fährt der LahnStar auch die Haltestellen in den drei Hadamarer Ortsteilen an. (© Stadt Limburg)