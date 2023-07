Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in Richtung Hadamar

HADAMAR. Ein 57-Jähriger war am Sonntag gegen 19.15 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg zwischen der Alten Chaussee und der K 478 unterwegs, als ihm circa 250 Meter nach dem Ortsrand ein Motorroller aus Richtung Offheim entgegenkam. Beim Passieren kam es zu einer Kollision, bei welcher der Radfahrer fiel und sich verletzte. Der Motorrollerfahrer hielt kurz an und sah sich um, setzte dann aber seine Fahrt nach Hadamar einfach fort. Die Polizei sucht nun nach dem schwarzen Motorroller mit zwei leicht milchigen Scheinwerfern und einem schwarzen Versicherungskennzeichen. Der Fahrer soll 1,60 bis 1,70 Meter groß und mit einem schwarzen Helm und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem habe der Mann markante Augenbrauen gehabt. Hinweise an die Polizei unter 06431-9140-0.