Ungeladener Beifahrer in Oberzeuzheim

HADAMAR-OBERZEUZHEIM. Einen ungeladenen Beifahrer hatte eine Frau aus Oberzeuzheim am vergangenen Montag. Ein 35-jähriger Mann habe sich in das Auto der Frau gesetzt und sei erst nach mehrfacher Aufforderung wieder ausgestiegen, bestätigt die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. Anschließend soll der Mann zunächst noch eine Weile im Hof des Hauses gestanden haben, in dem die Frau wohnt, ehe er sich an der Tür zu schaffen machte und in die Wohnung der Frau eindrang. Das berichtet eine Nachbarin. Die Polizei wurde alarmiert, nahm den Mann fest und brachte ihn "aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklink", teilt Christian Wiepen vom Polizeipräsidium Westhessen mit.