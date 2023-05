Verkehrsunfall in Hadamar: Bus und Transporter kollidieren

Ein 47-Jähriger fuhr mit einem Ford-Kleintransporter die Mainzer Landstraße und geriet offenbar aus Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus, der von einem 60-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer, sowie drei Fahrgäste in dem Bus verletzt. Der Rettungsdienst versorgte und behandelte die Leichtverletzten. Die beiden Fahrer wurden für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Mainzer Landstraße komplett gesperrt werden. Der Linienbus musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrfähig war. Die Straße ist jedoch inzwischen wieder freigegeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.