Berauschter Autofahrer verursacht Unfall in Hünfelden

HÜNFELDEN. Hünfelden (red). Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Landesstraße 3022 in den Gegenverkehr geraten und hat dadurch einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Laut Polizeibericht war der 42-Jährige dort gegen 16.45 Uhr mit einem VW in Richtung Dauborn unterwegs, als er hinter einer Kurve auf die andere Fahrbahn geriet.