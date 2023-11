DRK Hünfelden zieht in neuen Stützpunkt um

HÜNFELDEN-KIRBERG. Hünfelden-Kirberg (red). Auch wenn der neue Stützpunkt noch nicht fertiggestellt ist, hat man sich beim DRK Hünfelden die Frage gestellt, ob ein Umzug schon jetzt sinnvoll ist. Das konnte mit einem eindeutigen "Ja" beantwortet werden. Am Samstagvormittag wurde nun an der Garage im alten Ortskern mit dem Ausräumen der Lagerflächen und dem Verpacken des Materials begonnen. Regale, Kochgeräte, Sanitätsmaterial, Feldbetten, Zelte und vieles mehr wurden verladen und an den Neubau gefahren. Altes und Unbrauchbares - zum Beispiel ausgesonderte Krankentragen - wurden entsorgt.