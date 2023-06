Eine ganz ungewöhnliche Weltmeisterin

"Stand Up For The Champions" dröhnte es aus den Lautsprechern, und alle haben mitgesungen und ihre Vereinskameradin mehrfach mit einem dreifachen "Gut Holz" hochleben lassen. Eine zusätzliche Freude war der Geburtstag ihrer Mutter Ursula an diesem Tag. Natürlich waren auch ihre Schwester und ihr Vater, Bernd Wahl dort. Er ist nicht nur ihr Vater, sondern "der Wegbegleiter und Trainer" von Kindesbeinen an. Er war sichtlich stolz, und man sah es ihm an. Deutlich waren ein paar Tränen der Freude zu sehen, und er kann stolz auf die Leistung seiner Tochter sein. Kerstin Wahl wurde Weltmeisterin im Mannschaft Mixed A und Vizeweltmeisterin im Tandem A mit der Bielefelderin Stefanie Hippert. Zusätzlich holte sie mit dem Team einen neuen Weltrekord mit 3018 Holz. Dieser Rekord wird auch langfristig Bestand haben, denn hier werden ab der nächsten Saison geringere Wurfzahlen angesetzt.