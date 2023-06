Für die "Miesfeller" geht es um Gold

Nach dem ersten Platz im Regionalentscheid und dem zweiten Platz im Landesentscheid wollen die Mensfelder mehr. Was die Bürger in Zusammenarbeit mit Gemeinde und dem Orga-Team auf die Beine gestellt haben ist überwältigend. Alle Dinge aufzuzählen, die am 22. Juni der Bundeskommission vorgestellt werden, würden schlicht den Rahmen sprengen.