Gesundes Gemüse aus eigenem Anbau

HÜNFELDEN-MENSFELDEN. Hünfelden-Mensfelden (red). "Das sind die ersten Saisongärten in Hünfelden," freut sich der Erste Beigeordnete Robert Krebs und bringt auch gleich einen Scheck für die benötigten Gartengeräte mit. Die Idee hinter den Saisongärten ist, dass Lebensmittel regional, nachhaltig und ökologisch angebaut werden, so wie es in den Dörfern vor Jahrzehnten schon der Fall war. Leider wurde dies durch unser Konsumverhalten nahezu völlig aufgelöst, was auch klimatisch durch deutlich weitere Wege der Nahrungsmittel negativ ist. Saisongärten haben zudem positive soziale Aspekte, die Gärtnerinnen und Gärtner kommen miteinander ins Gespräch und teilen ihr Wissen.