Helmut Ott: Die Menschen sollten mehr aufeinander zugehen

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in ihrem Ortsteil besonders gefreut?

Für den Ortsteil Neesbach hat mich im vergangenen Jahr besonders gefreut, dass die Menschen in unserem schönen Ort wieder miteinander die traditionellen Feste wie das Osterfeuer, das Sommerfest der Feuerwehr, die Kirmes, die Spiel und Sportwoche, den Seniorennachmittag und den Weihnachtsmarkt feiern konnten. In den zwei Jahren, in denen das gemeinsame Leben auf ein Minimum beschränkt war sind doch viele Bürger sehr einsam gewesen.