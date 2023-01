Hünfelden-Heringen: Junge Familien brauchen Planungssicherheit

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Heringen besonders gefreut? Am meisten freut es natürlich wenn nach jahrelangen Planungen ein Projekt örtlich umgesetzt und damit greifbar wird. Da ist zuerst die neue Radwegeverbindung von Heringen nach Kirberg zu nennen. Da diese Wegeverbindung auch landwirtschaftlich genutzt wird, ist der Weg asphaltiert und in einer ordentlichen Breite ausgebaut worden Man kann nun bequem mit dem Fahrrad in einigen Minuten beispielsweise das Gewerbegebiet Kirberg erreichen und wenn der Neubau des Freibades abgeschlossen ist können die Kinder dieses sicher mit dem Fahrrad besuchen. Die Pläne der Neugestaltung des Spielplatzes wurden vorgestellt und mit deren Umsetzung wird in Kürze begonnen. Mit der Umsetzung der Anbauten an den Kindergarten wurde begonnen und dadurch wird Heringen auch in Zukunft attraktiv für junge Familien bleiben. Nach Lockerung und Aufhebung der Corona-Maßnahmen haben wieder einige Veranstaltungen stattfinden können und das Vereins- Dorfleben gewinnt langsam wieder an Normalität. Großer Dank und Anerkennung gilt den Helferinnen und Helfern bei der Betreuung der im Dorfgemeinschaftshaus untergebrachten Kriegsflüchtlingen. Ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit wäre die Aufnahme von Flüchtlingen kaum möglich. Auch über die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „ unser Dorf hat Zukunft” habe ich mich sehr gefreut und an dieser Stelle möchte ich mich bei den Helfern und den Ortbeiratsmitgliedern für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

Worüber haben Sie sich geärgert? Ein großes Ärgernis ist seit Jahren die Vermüllung an Straßen aber auch im Wald oder an Feldwegen. Vom achtlos weggeworfenen Getränkebehälter bis zur kompletten LKW-Ladung an Bauschutt wird alles illegal in die Landschafft entsorgt. Dieser Müll muss dann auf Kosten der Steuerzahler von der Gemeinde entsorgt werden oder durch Sammelaktionen von Freiwilligen mühsam aufgelesen werden. Umso frustrierender ist es wenn schon nach kurzer Zeit wieder Abfall da liegt. Großer Dank und Anerkennung gilt darum an dieser Stelle denjenigen, die sich immer wieder dieser Aufgabe stellen. Unbefriedigend ist manchmal auch die Widerherstellung von Wegen und Straßen nach Verlegung von Versorgungsleitungen. Kurz nach Abzug der Baufirmen zeigen sich die ersten Bauschäden und dann dauert es ein ganze Weile bis zur ordentlichen Instandsetzung oder die Ausbesserung bleibt letztendlich an der Gemeinde hängen und belastet damit unnötig den Gemeindehaushalt.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Ortsteil im Jahr 2023? Die örtlichen Arbeiten zum Neubaugebiet „Hinterm Kirchhof” sollte dringend beginnen um jungen Familien endlich eine Planungssicherheit zu bieten. Rasant steigende Preise für Bauleistungen und Material zusammen mit steigenden Zinsen für Darlehen machen die Realisierung eines Eigenheims immer unsicherer. Da wandern jungen Familien schnell in die Nachbargemeinde ab wo Bauplätze zur Verfügung stehen. Auf dem benachbarten Friedhof sollte die Anlage von neuen Bestattungsformen in Angriff genommen werden da die Nachfrage hierfür in den letzten Jahren gestiegen ist.

Welche Entwicklungen in Heringen bereiten Ihnen Sorgen? Die negativen Auswirkungen der Klimaveränderungen sind auch in Heringen zu beobachten. Beim Blick auf den Heringer Wald fallen die abgestorbenen Fichtenbestände aber auch kränkelnde Buchen allerorts ins Auge. Unsere Wälder erfüllen eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen und sollten daher um jeden Preis gesund erhalten werden. Beim Grundwasserspiegel ist ein Trend zur Absenkung zu beobachten. Diesen Trend hat die Gemeindeverwaltung auf ihre Agenda genommen und schaut in welchen Gebieten eine neue Bohrung die Wasserversorgung der Bürger langfristig gewährleistet. Auch mit der steigenden Zahl von Stromausfällen oder Hackerangriffen beschäftig sich die Rathausverwaltung und versucht sich beispielsweise mit leistungsfähigen Notstromaggregaten vorzubereiten. Es bleibt zu hoffen, dass diese Notlagen nie eintreten aber es ist lobend zu erwähnen das die Gemeinde sich entsprechend Vorbereitet um die Versorgung der Bürger in diesen Fällen sicher zu stellen.