In Hünfelden schlagen Männer 43-Jährigen krankenhausreif

HÜNFELDEN. Ein 43-Jähriger, der am Donnerstag gegen 2.40 Uhr nach einer Geburtstagsfeier auf dem Heimweg war, traf auf zwei männliche Personen. Aus nicht geklärter Ursache kam es zischen den Parteien zu einem verbalen Streit. Anschließend setzten alle ihren Weg fort. An seiner Wohnanschrift angekommen, traf der Geschädigte wieder auf die zwei Männer. Ein erneuter Streit gipfelte in einem tätlichen Angriff der beiden mutmaßlichen Täter. Beide schlugen mit den Fäusten auf den Mann ein. Der trug eine Platzwunde über dem Auge davon, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Täter fuhren in einem blauen Kleinwagen in unbekannte Richtung davon. Sie können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, 18 bis 20 Jahre alt, schlank, braune Haare, dunkel gekleidet. Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 entgegen.