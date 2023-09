"Leibesübungen und Jugendpflege"

Auch in den Ansprachen von Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer und Landrat Michael Köberle wurde noch einmal die Wichtigkeit der Vereine hervorgehoben. "Vereine sind der zentrale Anlaufpunkt und haben eine tragende Rolle in der Gemeinde. Wer Sport treibt, lernt Spielregeln und den Umgang mit der Gesellschaft, was gerade in der heutigen Zeit mit vielen Orientierungsproblemen eine besondere Rolle einnimmt", sagte die Bürgermeisterin. In die gleiche Kerbe schlug auch Köberle und beglückwünschte den TuS Neebach, den er durch viele Fußball-Kämpfe in guter Erinnerung hat. Er machte deutlich, dass er versucht, die 1500 Vereine im Landkreis bestmöglich zu unterstützen und das Ehrenamt hochzuhalten. Auch Klaus Völker vom Nachbarverein RSV Dauborn, der bekanntermaßen seit vielen Jahren eine Fußball-Spiel-Gemeinschaft mit dem TuS Neesbach pflegt, sprach von einer "sehr guten Ehe" zwischen den beiden Partnern, denn kleine Reibereien würden schnell und zielorientiert "bearbeitet".