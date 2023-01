Mensfelden wünscht sich ein Mehrgenerationenhaus im Dorfkern

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Mensfelden besonders gefreut?

Worüber haben Sie sich geärgert?

Dass es Menschen gibt, die keinen Respekt vor der Natur und dem Leben insgesamt haben. So wird am Mensfelder Kopf das Naturschutzgebiet durch das Ausstreuen von Batterien und Medikamenten vorsätzlich sabotiert, und in der Gemeinde Hünfelden wurden Giftköder ausgelegt, die schon mehrere Hunde das Leben gekostet haben.