Radfahrer schlägt auf Auto ein

Der unbekannte Radfahrer befuhr kurz nach 20 Uhr mit einem Rennrad die B 417 von Wiesbaden kommend in Richtung Limburg. Kurz vor dem Ortseingang Kirberg wurde er von einem 71-Jährigen in einem VW Tiguan überholt. An der Ampel in Kirberg holte der Radfahrer zu dem Autofahrer auf und fuhr neben ihn. Dort soll er den 71-Jährigen angeschrien und mehrfach gegen den Pkw geschlagen haben. Anschließend fuhr der Radfahrer in Richtung Dauborn. Der geschockte Autofahrer und eine unbeteiligte Zeugin beschrieben den Täter als circa 45 Jahre alt, mitteleuropäisch aussehend, sportlich, muskulös und mit rötlichem Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Radlerhose, einem schwarz-grauen Radler-Trikot, Fahrradhandschuhen und einem grau-schwarzen Helm. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung bittet unter Telefon 06431-9140-0 um Hinweise.