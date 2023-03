Tödlicher Verkehrsunfall bei Hünfelden

Was war passiert? Eine 26-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr mit einem VW Polo die B 417 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Kurz nach dem Ortsausgang Kirberg geriet die Frau aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes-A-Klasse zusammen, die von einer 66-Jährigen gesteuert wurde, welche einen 15-Jährigen als Beifahrer dabei hatte. Alle drei Personen wurden bei der Kollision in den Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.