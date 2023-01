Viele kreative Ideen beleben Nauheim

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Nauheim besonders gefreut?

Mit Beginn des Jahres 2022 hat sich die Coronazeit etwas entspannt und man konnte vorsichtig aufatmen, denn viele Beschränkungen wurden gelockert. Endlich konnte man wieder planen und sich auf Aktionen freuen. Alle packten mit an und bald war das Dorfleben wieder in gewohnten Bahnen. Gefreut hat mich, dass auch neues entstanden ist. So zum Beispiel der monatliche Seniorentreff, das Angebot eines Mittagstisches und im Dezember das Adventsfunkeln, an dem alle Vereine und Gruppen beteiligt waren. Der Erfolg mit vielen Besuchern bei allen Veranstaltungen hat die Beteiligten sehr gefreut