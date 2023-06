Zwei Schafe in Hünfelden direkt auf der Weide geschlachtet

HÜNFELDEN-DAUBORN. Hünfelden-Dauborn (red). Zwei Männer haben am Mittwochvormittag auf einer Weide am Waldrand in Richtung Ohren zwei Schafe getötet. Wie die Polizei berichtet, war dies gegen 8.25 Uhr Zeugen aufgefallen, die den beliebten Spazierweg an der Weide genutzt hatten. Diese riefen anschließend die Beamten und teilten auch mit, dass die Tiere danach auch in einem Baum aufgehängt worden seien.