10 Kilometer Stau nach Unfall auf A3 bei Nentershausen

Trotzdem mussten verschiedene Feuerwehren alarmiert werden. So waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehren Nentershausen, Görgeshausen, Heiligenroth und Montabaur an der Unfallstelle. Hier galt es vor allem auslaufende Betriebsstoffe zu binden und abzupumpen. Insgesamt 400 Liter Diesel wurden in Ersatztanks umgepumpt. Auch musste ein Sichtschutz aufgebaut werden, da nach der anfänglichen Vollsperrung die linke Fahrspur freigegeben wurde und es hier trotz freier Fahrt zu Stausituationen durch Spanner kam. Es entstand hier schon ein Rückstau von fast 10 Kilometer in Richtung Montabaur.