Beste Stimmung beim autofreien Weiltalsonntag

Die Weilstraße wird inzwischen immer belebter und auch im Pfarrgarten wird der Andrang stärker: hier sind einige Pfarrerinnen und Pfarrer anzutreffen, weiterhin Kirchenvorstände und Konfirmanden. Die Smoothies produziert hier jeder selbst, in dem er oder sie mit einem Fahrrad den aufgebauten Mixer durch Auf-der-Stelle-Radeln in Bewegung hält. Die Stimmung ist ganz wunderbar - und auch wenig später an der Guntersau in Weilburg, wo die Route endet, sind gut gelaunte Menschen. So etwa Familie Häuser aus Ernsthausen mit ihren Kindern und einem kleinen Freund. Auf der gesamten Strecke zwischen Weilrod und Weilburg gibt es viele Stände mit unterschiedlichsten Angeboten.