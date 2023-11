Ich habe mit einem Dieb telefoniert. Nein, keiner mit schlechtem Gewissen. Auch keiner, dessen Stimme ich wirklich hören konnte. Derjenige wollte mich bestehlen und nutzt modernste Technik. Privater Anruf auf dem Handy, 15.12 Uhr: Eine Bandansage mit Frauenstimme informiert mich, es gebe eine unautorisierte Abbuchung aus dem Ausland von meinem Konto über Paypal in Höhe von 699 Euro. „Wenn Sie das abweisen wollen, drücken Sie die 1.“ Ich lege auf. Keine Absender-Nummer erkennbar. Eine Stunde später wieder ein Anruf von einer „privaten Nummer“. Den nehme ich nicht entgegen, telefoniere gerade selbst. Aber ich höre nach. Ja, persönlich habe ich alles richtig gemacht, sagt mir die Limburger Polizei. „Wenn Sie die 1 gedrückt hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich etwas autorisiert.“ Und: Nein, diese Masche tritt im Moment nicht verstärkt auf. Oder nicht jeder informiert die Polizei. Wir sprechen im Kollegenkreis darüber. Schon sind zwei gleichartige Fälle bekannt. Eine Kollegin bekommt diese Anrufe seit drei Wochen, immer auf dem Handy, immer mit privatem Absender, sodass man die Nummer nicht unterdrücken kann. Andere werden von Kindern oder Enkeln in Not kontaktiert, die sie gar nicht haben. Das übliche Spiel. Schockanrufe, Belästigungen auch auf Telefonnummern, die nicht allgemein bekannt sind. Da hilft nur: Wachsam bleiben, sich nicht unter Druck setzen lassen, auflegen. Wer unsicher ist, kann selbst Kontakt aufnehmen – mit der Bank, den Kindern, den Enkeln, falls vorhanden. Die Polizei berichtet von Mitbürgern, die in letzter Zeit Tausende Euro an Betrüger verloren haben, weil sie im Stress falsch reagiert haben. Ein guter Freund zitiert gerne ein Sprichwort: „Wenn Du es eilig hast, gehe langsam.“ Das vermeidet Fehler.