Blitzeis: 81 Einsätze in Limburg-Weilburg in wenigen Stunden

Nach dem Einsetzen des Regens in der Region hatten die Mitarbeiter der Leitstelle des Landkreises Limburg-Weilburg viel zu tun, berichtet Kreisbrandinspektor Georg Hauch dieser Zeitung. Zahlreiche Anrufe von hilfesuchenden Menschen seien seit den frühen Morgenstunden in der Leitstelle in Limburg eingegangen. Dabei habe man räumlich keinen Schwerpunkt feststellen können, die Anrufe seien aus allen Teilen des Kreisgebiets gekommen. Insgesamt hätten Helfer im Zusammenhang mit dem Blitzeis innerhalb weniger Stunden zu 81 Einsätzen ausrücken müssen. Bei 15 dieser Einsätze mussten Rettungskräfte Personen zur Hilfe eilen, die zu Fuß auf Glatteis unterwegs waren und dabei schwer gestürzt waren, so Hauch. Alle 15 hätten mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden müssen.