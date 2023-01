Jahreswechsel in Limburg-Weilburg war viel zu mild

Limburg-Weilburg. Das Wetter an Silvester ist auch im Landkreis Limburg-Weilburg viel zu mild für diese Jahreszeit gewesen. „Das ist natürlich in Sachen Energiesparen super. Das war es dann aber auch schon. Für Natur, Klima und Umwelt ist es eine Katastrophe”, kommentiert Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei der Q.met Gmbh. In der Oberlahn-Region wurden an Silvester knapp 16 Grad gemessen. „Silvester 2021 war es auch schon warm, aber „nur“ 13 Grad”, ergänzt Jung.